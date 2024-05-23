العالم اليوم - الذهب عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع بعد محضر الفيدرالي

انتم الان تتابعون خبر الذهب عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع بعد محضر الفيدرالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مايو 2024 10:25 مساءً - تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، الخميس، مواصلة الهبوط للجلسة الثالثة على التوالي في ظل تزايد قلق المستثمرين حيال موعد خفض أسعار الفائدة الأميركية وقوة أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 1748 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 2336.39 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى له منذ 13 مايو.

كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.3 بالمئة إلى 2337.20 دولار عند التسوية.

وارتفع المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا إلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولار يوم الاثنين وصعد 14 بالمئة منذ بداية العام.

ومما جعل الذهب أقل جاذبية، تقليص الدولار خسائره خلال اليوم مع تسارع أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين خلال مايو، مما يشير إلى انتعاش النمو الاقتصادي في منتصف الربع الثاني.

وقال دانيال غالي، الخبير الاستراتيجي في السلع الأولية لدى تي.دي سكيوريتيز إن ارتفاع الدولار وتراجع توقعات خفض الفائدة الأميركية أدى إلى جولة من جني الأرباح في الذهب، لكن الانخفاض سيكون محدودا.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء أن استجابة السياسة في الوقت الحالي سوف "تتضمن الإبقاء" على سعر الفائدة القياسي عند المستوى الحالي، لكنه أشار أيضا إلى مناقشات حول المزيد من الزيادات المحتملة في سعر الفائدة.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 30.22 دولار.

وخسر البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1020.35 دولار. وانخفض البلاديوم 3.5 بالمئة إلى 964.75 دولار.