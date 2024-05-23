العالم اليوم - خلال أيام.. لقاء مديري سي آي إيه والموساد لإحياء محادثات غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مايو 2024 10:25 مساءً - ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، الخميس، أن مدير الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) سيسافر إلى أوروبا خلال الأيام المقبلة، للقاء مدير الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، لمحاولة إحياء محادثات وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن في غزة.

ونقل الموقع معلوماته عن "مسؤولين أميركيين وإسرائيليين"، لم يسمهم.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر خلال أيام.. لقاء مديري سي آي إيه والموساد لإحياء محادثات غزة .. في رعاية الله وحفظة