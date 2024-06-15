العالم اليوم - ابن نتنياهو يشن هجوما على قادة أجهزة الأمن في إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر ابن نتنياهو يشن هجوما على قادة أجهزة الأمن في إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يونيو 2024 04:21 مساءً - شارك يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منشورا على صفحته على "إنستغرام"، يصف فيه 3 من كبار قادة الأمن في البلاد بأنهم "إخفاقات قاتلة".

والمنشور فيديو يظهر صورا لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار، ورئيس الاستخبارات العسكرية أهارون حاليفا.

وكان الفيديو مرفوقا بعبارة: "3 إخفاقات قاتلة هي تعيينات من رجل واحد".

وبعدها، جرى الانتقال إلى مقطع آخر يظهر رئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، المستقيل مؤخرا من حكومة الحرب، وعبارة "ملك الفكرة".

والأشخاص الثلاثة المذكورين جرى تعيينهم في عهد حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد، وفي تلك الفترة كان غانتس يشغل منصب وزير الدفاع.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن "الفكرة" هي العبارة التي أطلقت على المسؤولين المتهمين بالتقصير، مما تسبب في هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

كما يشار بالكلمة إلى أن "حماس كانت تفضل الهدوء على حدود غزة والحصول على التمويل من المجتمع الدولي، بدلا من خوض حرب شاملة مع إسرائيل".

واتهم العديد من المعارضين رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بأنه "أبو الفكرة".

والأحد أعلن غانتس استقالته من حكومة الطوارئ، التي شكلها نتنياهو.