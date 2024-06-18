حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 يونيو 2024 04:32 مساءً - قالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ، اليوم الثلاثاء، إنه تم رصد أكثر من مليون إصابة بالأمراض المعدية في قطاع غزة، خاصة التهاب الكبد الوبائي.

الهلال الأحمر الفلسطيني: رصدنا نحو مليون إصابة بالأمراض المعدية في غزة

وحذرت فرسخ في تصريحات لها، أيضًا من انتشار أمراض أخرى بسبب المياه الملوثة في القطاع، وقالت: لدينا مخاوف من انتشار مرض الكوليرا بسبب المياه الملوثة في قطاع غزة.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن القطاع شهد تدهورًا في المنظومة الصحية، كما أن النفايات الصلبة تتكدس بين خيم النازحين في قطاع غزة والأوضاع البيئية كارثية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر: نحذر من خروج الأمور عن السيطرة في ظل حالة الانهيار للمنظومة الصحية وانتشار الأمراض، مضيفة أيضًا أن سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب سياسة التجويع.