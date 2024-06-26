جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن ألمانيا وهولندا تطالبان رعاياهما بمغادرة لبنان على الفور تحسبا لتفاقم الأوضاع بين حزب الله وإسرائيل.





وفي وقتِِ سابق، أعلن حزب الله اللبناني عن سقوط قتلى ومصابون في صفوف جيش الاحتلال بعد استهداف أبنية في مستوطنة المطلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا وهولندا تطالبان رعاياهما بمغادرة لبنان على الفور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.