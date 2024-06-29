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أحمد جودة - القاهرة - بكى المدير الفني لمنتخب البرازيل، دوريفال جونيور، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد الفوز على باراغواي (4-1) في بطولة كوبا أمريكا 2024 حيث تذكر عمه ومثل الأعلى دودو، الذي توفي في ساو باولو عن عمر يناهز 84 عامًا.

قال مدرب البرازيل: "بالنسبة لي كان يمثل الكثير. ربما لم أقابل قط إنسانًا مثله. لقد كان بمثابة الأب الثاني لي، لقد أرشدني في كل لحظة من حياتي".

وبالنسبة لدوريفال، كان لاعب وسط فيروفياريا وبالميراس السابق "مرجعًا" كلاعب ولاحقًا كمدرب، "ولكن قبل كل شيء كإنسان، مثالًا يحتذى به".

ما قصة بكاء مدرب البرازيل؟



ويعد أوليجاريو تولوي دي أوليفيرا، المعروف باسم دودو، أحد أكبر نجوم نادي بالميراس، الذي أعلن عن وفاة اللاعب السابق على وسائل التواصل الاجتماعي ليل الجمعة.

وكان دودو نجمًا كبيرًا في بالميراس في الستينيات والسبعينيات، وهو رابع أكثر لاعب يخوض مباريات بقميص النادي، حيث خاض 615 مباراة على مدار 13 موسمًا متتاليًا.

وكتب النادي البرازيلي "دودو يترك لنا إرثًا لا مثيل له من الحب".