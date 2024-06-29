نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. بيراميدز يطالب باعتبار سموحة مهزوما 0-2 وتطور جديد في ملف رمضان صبحي بأزمة المنشطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 29-6-2024 في السطور التالية:

بيراميدز يطالب باعتبار سموحة مهزوما 0-2

أكد الدكتور أحمد الوشاحي المستشار القانوني لنادي بيراميدز إف سي، أن ما وقع من أحداث خلال مباراة النادي مع سموحة باستاد الإسكندرية يقع ضمن مسئوليات الفريق صاحب الأرض والملعب، ومسئوليته القانونية هنا مسئولية مفترضة لا يمكن نفيها بإثبات عدم ارتكاب ثمّة خطأ.

أضاف أنّ ما حدث في المباراة يندرج ضمن الحالات التي توجب اعتبار الفريق صاحب الملعب مهزومًا بنتيجة 2/صفر، وليس ضمن حالات الظروف القهرية التي يترتب عليها إعادة اللقاء، وعليه، وفقا للائحة المسابقات، يجب اعتبار فريق سموحة مهزومًا واعتبار نادي بيراميدز فائزًا بنتيجة 2/صفر، مشددا على أن الحالة واضحة تماما وبسيطة ولا يوجد بها أي تعقيد أو تضارب أو اجتهاد ولا تحتاج لأي تفسيرات أخرى، والحالة هي انقطاع التيار الكهربائي وطبقا لنص اللائحة لا تعد ظرفا قهريا.

تطور جديد في ملف رمضان صبحي بأزمة المنشطات

يخضع رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز لجلسة استماع ثانية أمام لجنة المنشطات وذلك من أجل استكمال سماع أقواله فيما نسب إليه بشأن اتهامه بالتلاعب فى إحدى عينات التحاليل الخاصة بالكشف المنشطات والتى سيصدر بعدها الحكم وتحديد الموقف النهائى للاعب.

وسيتواجد رمضان ومعه فريق دفاعه بالكامل من أجل الدفاع عن نفسه بأدلة تقنع أعضاء المنظمة وكان اللاعب قد تعرض لعقوبة الإيقاف بسبب أزمة تعاطيه المنشطات بداعي فساد العينة الأولى وثبوت إيجابية العينة الثانية.

3 عروض على طاولة نجم برشلونة في الانتقالات الصيفية

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن هناك ثلاثة عروض على طاولة نادي برشلونة للتعاقد مع مدافعه الأوروجواياني رونالد أراوخو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتسعي عدة أندية أوروبية للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقًا لبرنامج "التشيرينغيتو" الإسباني فأن رونالد أراوخو لديه ثلاثة عروض على الطاولة من نيوكاسل ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.