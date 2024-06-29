سبب مفاجئ يبعد مدرب الأرجنتين عن مواجهة بيرو بكوبا أمريكا

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أحمد جودة - القاهرة - تلقت جماهير منتخب الأرجنتين صدمة جديدة، وهي غياب ليونيل سكالوني مدرب المنتخب، عن مواجهة فريقه فجر اليوم أمام بيرو في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

وجاء ذلك بجانب غياب الأسطورة ليونيل ميسي عن تلك المواجهة بسبب الإصابة التي يعاني منها والتي تقلص فرص مشركاته في ختام مجموعات بطولة الكوبا التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

سبب غياب مدرب الأرجنتين عن مواجهة بيرو

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية، معاقبة مدرب التانجو ليونيل سكالوني عن مباراة الأرجنتين وبيرو، وذلك بعد بالإيقاف لمدة مباراة واحدة، وهذا يعني غيابه عن تلك المباراة بجانب ميسي.

إيقاف سكالوني مدرب الأرجنتين وريكاردو جاريكا مدرب منتخب تشيلي، مباراة واحدة لكل منهما كان قرار من الاتحاد بعد تأخر نزول الفريقين لأرض الملعب خلال مباراتي كندا والأرجنتين على الترتيب.

وتأخر لاعبو الأرجنتين في النزول لأرضية الملعب قبل الشوط الثاني من مباراة كندا في الجولة الأولى، وتقرر الأمر مع منتخب تشيلي خلال مباراة الأرجنتين في الجولة الثانية.

وأكد اتحاد أمريكا الجنوبية أن قرار إيقاف مدربا الأرجنتين وتشيلي لمباراة واحدة، جاء بسبب عدم الالتزام بالمادتين 104 و145 من لوائح البطولة والتي تتعلق بالتأخر في النزول إلى أرض الملعب في بداية المباراة أو عند استئناف اللعبن بجانب تغريم الاتحادين الأرجنتيني والتشيلي لكرة القدم، 15 ألف دولار.

