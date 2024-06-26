12 ساعة يوميا.. أزمة انقطاع الكهرباء في روسيا (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - انقطاع الكهرباء

كشف إنفوجراف نشرته الصفحة الرسمية لقناة "أون"، اليوم الأربعاء، عن أسباب أزمة انقطاع الكهرباء في روسيا.





وفي الإنفوجراف التالي كشفت أسباب الأزمة منها البنية التحتية القديمة منذ الحقبة السوفيتية والأحوال الجوية القاسية والعواصف الثلجية ونقص الصيانة التمويل. ووصل عدد مرات حالة انقطاع لـ 2500 حالة و10 ملايين شخص متضرر من انقطاعات الكهرباء، و5 ساعات متوسط انقطاع الكهرباء في المدن الكبرى و15% زيادة عن عام 2022.

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