نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلوني تؤجل ترشيح فون دير لاين لرئاسة المفوضية الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جورجا ميلوني، عن تحفظها على إعلان الترشيح الرسمي من حزب الشعب الأوروبي المحافظ في البرلمان الأوروبي، قبل اتخاذ قرار حول رئاسة المفوضية الأوروبية المقبلة.

وقالت ميلوني اليوم السبت في نهاية قمة مجموعة السبع في جنوب إيطاليا: "الاقتراح هو مسألة تخص حزب الشعب الأوروبي، وعندما يكتمل الأمر سنجري تقييماتنا".

وأضافت أن من المهم أن تحظى إيطاليا بتقدير "مناسب" في المفوضية الجديدة، وأن يكون واضحا أيضا "أن أوروبا قد فهمت رسالة الانتخابات الأوروبية".

وكان أداء حزب الشعب الأوروبي، مجموعة الأحزاب المحافظة في جميع أنحاء القارة، هو الأفضل في الانتخابات الأوروبية يوم الأحد الماضي. ويريد أن يمنح رئيسة المفوضية الحالية أورسولا فون دير لاين ولاية ثانية من خمس سنوات في بروكسل.

ومع ذلك، لم يتأكد إذا كانت السياسية الألمانية المحافظة ستحصل على أصوات كافية من مؤيديها في البرلمان الأوروبي إذا رشحها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي. لذلك قد تضطر إلى الاعتماد على أصوات حزب ميلوني اليميني المتطرف "إخوة إيطاليا".