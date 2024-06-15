"ربي يحفظكم ويرجعكم سالمين".. رئيس الإمارات يبعث برسالة لحجاج بلاده

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أحمد جودة - القاهرة - أرسل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رسالة نصية إلى حجاج دولة الإمارات، هنأهم فيها بآداء فريضة الحج، متمنيًا لهم العودة سالمين.

جاء في نص الرسالة: "إخواتي وأخواتي حجاج دولة الإمارات..أهنئكم بأداء فريضة الحج، وأسأل الله لكم حجًا مقبولًا وذنبًا مغفورًا والتوفيق في أداء باقي المناسك، وأنتم في صحة وعافية..راحتكم وسلامتكم أولوية لنا، لذلك أوصيكم بالحفاظ على صحتكم والحرص على أداء مناسككم بأمان.

ربي يحفظكم ويرجعكم سالمين. أخوكم محمد بن زايد".

وقال الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامةً للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، عبر منصة "إكس": في أعظم يوم، وفي أفضل ساعة؛ تصل حجاج الإمارات أجمل تهنئة وأغلى رسالة، من القائد الحريص على راحة شعبه وأداء مناسكهم في أفضل الظروف.. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.. إنه يوم مبارك جمع الله لنا فيه الخيرات والمسرات، فنسأل الله أن يحفظه بحفظه وبرعايته، ويسعده كما أسعدنا.