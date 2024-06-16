جيش الاحتلال: هاجمنا أهدافا لحزب الله في لبنان بينها مخزن سلاح

جدة - نرمين السيد - دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

قال جيش الاحتلال، إننا قصفنا بنى تحتية لـحزب الله في شيحين ومبنى عسكريا بعيتا الشعب، وفقا لما أوردته قناة القاهرة الإخبارية.





وأوضح جيش الاحتلال، أننا هاجمنا أهدافا لـحزب الله بينها مخزن سلاح في عيترون.

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