العالم اليوم - تصريحات "نارية" من مدرب صربيا قبل مواجهة إنجلترا بأمم أوروبا

انتم الان تتابعون خبر تصريحات "نارية" من مدرب صربيا قبل مواجهة إنجلترا بأمم أوروبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 يونيو 2024 05:18 صباحاً - بينما تبدأ صربيا أخيرا أول ظهور لها في بطولة أوروبا لكرة القدم اليوم الأحد قال المدرب دراغان ستويكوفيتش إن الفريق لا يخشى الأجواء أو المنافس منتخب إنجلترا القوي الذي يعد من أبرز المرشحين للفوز باللقب.

وبعد 18 عاما على استقلالها تواجه صربيا اختبارا صعبا أمام إنجلترا في المباراة الافتتاحية لمشوارها في بطولة أوروبا 2024.

وقال ستويكوفيتش للصحفيين يوم السبت: "يجب أن يكون لدينا أقصى قدر من التركيز والجودة على أعلى مستوى. لا يوجد أي فارق بين المباراة الأولى أو الثانية أو الثالثة. كل مباراة لها أهمية استثنائية".

وأضاف: "سنواجه أحد الفرق المرشحة للفوز باللقب لكننا فعلنا الكثير للاستعداد بأفضل شكل ممكن. صدقوني، اللاعبون لا يطيقون الانتظار للعب لأنهم بدنيا وفنيا في أفضل حال".

ويأمل ستويكوفيتش، الذي يدرب صربيا في بطولة كبرى للمرة الثانية، أن يكون الأداء القوي في ألمانيا بمثابة نقطة انطلاق لفريقه بالنظر إلى أن مشاركاته الثلاث في كأس العالم قد انتهت فيدور المجموعات.

وتابع المدرب قائلا: "بعض اللاعبين الذين يلعبون هنا لم يولدوا حتى في المرة الأخيرة التي شاركت فيها صربيا في بطولة أوروبا" في إشارة إلى حقيقة أن صربيا كانت جزءا من يوغسلافيا التي وصلت إلى دور الثمانية في عام 2000.

وشدد على أنه "لقد انتظرنا هذا لفترة طويلة وأعتقد أننا نستحق ذلك. لقد نجحنا في جلب صربيا إلى صدارة كرة القدم الأوروبية والأمر متروك لنا لاتخاذ الخطوة الإضافية، والخطوة الإضافية هي التركيز على ما سيأتي بعد ذلك. سنقاتل حتى النهاية وسنواصل المضي قدما".

ومن المرجح أن يقود صربيا في جيلسنكيرشن ألكسندر ميتروفيتش وسيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، وهما زميلان في الهلال السعودي، ودوسانتاديتش.

وتلعب صربيا مع سلوفينيا يوم الخميس قبل أن تواجه الدنمارك في آخر مبارياتها بالمجموعة الثالثة يوم 25 يونيو.