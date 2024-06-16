أسوشيتد برس: وقف إطلاق النار جنوب غزة يسري من 8 صباحا وحتى 7 مساء

قالت وكالة أسوشيتد برس، إن وقف إطلاق النار جنوب غزة يسري من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء للسماح بتسليم المساعدات.





أعلنت وكالة أسوشيتد برس، أن الجيش الإسرائيلي يعلن وقفا مؤقتا للعمليات جنوبي قطاع غزة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

من ناحية أخرى، قال موقع واللا الإسرائيلي، إن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية تفتح باب الانتقادات وكان يجب تنفيذها بطريقة مختلفة.

وأضاف، أنه يوجد شعور بين ضباط في قوة احتياط الجيش الإسرائيلي بأنه لا يوجد هدف واضح لمهام كثيرة في قطاع غزة.

وأكد، أن عملية رفح الفلسطينية كان يجب أن تتم بشكل أسرع وطريقة تنفيذها كانت غير مكتملة.

وأشار إلى أن عددا من ضباط قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي ينتقدون القيادة السياسية بعد مقتل 8 جنود في رفح الفلسطينية.