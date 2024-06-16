مؤسسة أكشن إيد الدولية: الاحتلال دمر 80% من البنية التحتية في غزة

جدة - نرمين السيد - الأوضاع في غزة

قالت مسؤولة التواصل في مؤسسة "أكشن إيد" الدولية، إن الاحتلال الإسرائيلي دمر 80% من البنية التحتية في غزة.





وأضافت في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 4 مخابز فقط تعمل بقطاع غزة نظرا لعدم وجود الوقود الكافي لتشغيل المخابز المتبقية. كما أكدت أن الاحتياجات الإنسانية للسكان في غزة تتزايد بسبب عمليات النزوح المستمرة.

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