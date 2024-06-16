هنية: أبدينا جدية ومرونة من أجل التوصل إلى اتفاق يوقف العدوان الإسرائيلي

وأضاف هنية في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، لقد أبدينا جدية كبيرة ومرونة عالية من أجل التوصل إلى اتفاق يوقف العدوان الإسرائيلي.
وفيما يخص مقترح وقف إطلاق النار، قال هنية إن "ردنا يتوافق مع الأسس التي وردت في خطاب بايدن وقرار مجلس الأمن"، مضيفا أن الحل سيتحقق من خلال مفاوضات تفضي إلى اتفاق متكامل.
وتابع بالقول "متمسكون بدور الوسطاء ومستعدون لإعطاء الفرصة لإنجاز مهمتهم، كذلك مستمرون في العمل على كل المسارات لإنهاء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية".
كما أعرب عن استعداد الحركة لإبرام اتفاق يضمن وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل من غزة وإعادة الإعمار والتوصل إلى صفقة تبادل.
وكانت حركة حماس، قد أضافت تعديلات على خطة وقف إطلاق النار بغزة، مؤكدة أن مطالب الحركة تتضمن ثلاث مراحل متصلة ومترابطة لوقف إطلاق النار.
وأوضحت أن المطالب تشمل الانسحاب الكامل لقوات الاحـتلال من قطاع غزة.
كما أكدت أن الحركة تحفظت على استثناء الورقة الإسرائيلية لـ100 محتجز فلسطيني من ذوي الأحكام العالية تحددهم الحركة.
وأوضحت أن الحركة تطالب بإعادة إعمار القطاع ورفع الحصار عنه، بما في ذلك فتح المعابر الحدودية والسماح بحركة السكان ونقل البضائع دون قيود.
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