العالم اليوم - بوتين "لا يستبعد إجراء محادثات مع أوكرانيا"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 يونيو 2024 01:29 مساءً - قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يستبعد إجراء محادثات مع أوكرانيا، لكن "ستكون هناك حاجة إلى ضمانات من أجل مصداقية أي مفاوضات"، حسبما نقلت وكالات أنباء محلية.

وشاركت أكثر من 90 دولة في مؤتمر استمر يومين في سويسرا، بهدف توحيد الرأي العام العالمي حول كيفية إنهاء حرب أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من عامين. ولم تتم دعوة روسيا لهذه المحادثات.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بوتين "لا يستبعد إجراء محادثات مع أوكرانيا" .. في رعاية الله وحفظة