جانتس: أمن إسرائيل يتطلب تجنيد مزيد من الجنود

جدة - نرمين السيد - قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق، بيني جانتس، إن "أمن إسرائيل يتطلب تجنيد مزيد من الجنود من كل شرائح المجتمع".





وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه حان الوقت لوضع الخطوط العريضة للخدمة الإسرائيلية، وهذا لم يعد الخيار الأفضل بل هو الخيار الوحيد.

وكان جانتس قد شدد على أهمية أن تتخذ إسرائيل كافة الخطوات اللازمة لضمان عودة المحتجزين، مشيرًا إلى أن القرارات الحكومية باتت تتأثر بالاعتبارات السياسية، وهو ما يجعله يشعر بالقلق المتزايد تجاه التطورات الحالية في القضية.

وعن استقالته وتركه لمناصبه السياسية الحكومية، أشار جانتس إلى أنه قد أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالإجراءات التي يجب اتخاذها، وثقته في أن نتنياهو والحكومة يعرفان بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهما في هذا السياق.

هذه التصريحات تأتي في سياق متزايد للتوترات السياسية داخل إسرائيل، حيث تعيش البلاد فترة حساسة تتعلق بالسياسة الداخلية والأمن القومي، والتي تشهد تصاعدًا في الانتقادات والتحليلات حول إدارة القضايا الحيوية كالحروب والأمن الوطني.