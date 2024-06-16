وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه حان الوقت لوضع الخطوط العريضة للخدمة الإسرائيلية، وهذا لم يعد الخيار الأفضل بل هو الخيار الوحيد.
وكان جانتس قد شدد على أهمية أن تتخذ إسرائيل كافة الخطوات اللازمة لضمان عودة المحتجزين، مشيرًا إلى أن القرارات الحكومية باتت تتأثر بالاعتبارات السياسية، وهو ما يجعله يشعر بالقلق المتزايد تجاه التطورات الحالية في القضية.
وعن استقالته وتركه لمناصبه السياسية الحكومية، أشار جانتس إلى أنه قد أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالإجراءات التي يجب اتخاذها، وثقته في أن نتنياهو والحكومة يعرفان بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهما في هذا السياق.
هذه التصريحات تأتي في سياق متزايد للتوترات السياسية داخل إسرائيل، حيث تعيش البلاد فترة حساسة تتعلق بالسياسة الداخلية والأمن القومي، والتي تشهد تصاعدًا في الانتقادات والتحليلات حول إدارة القضايا الحيوية كالحروب والأمن الوطني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جانتس: أمن إسرائيل يتطلب تجنيد مزيد من الجنود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.