استشهاد 7 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى استهدف مخيم النصيرات وغزة

جدة - نرمين السيد - قصف غزة أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قصفا إسرائيليا على منطقة كروم العنب التي تقع شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة تسببت فى استشهاد 3 فلسطينيين، فيما أشارت إلى أن 4 ضحايا لقوا حتفهم أيضاً في غارة إسرائيلية على منزل بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.



وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 37 ألفاً و372، بينما زاد عدد المصابين إلى 85 ألفاً و452.

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