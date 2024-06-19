زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب باكستان

جدة - نرمين السيد - زلزال أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، أن زلزالا، بلغت شدته 4.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب المناطق الشمالية في البلاد، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.



وأفاد المركز -حسب ما ذكر راديو "باكستان" اليوم الأربعاء- بأن مركز الزلزال وقع في جنوب شرق أفغانستان، وعلى عمق 98 كيلومترا، مشيرا إلى أن السكان شعروا بالزلزال في بعض المناطق بما في ذلك العاصمة "إسلام آباد" ومدينة "روالبندي" وإقليم "خيبر بختونخوا" وغيرها من المناطق.

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