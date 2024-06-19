حسن نصر الله: ماكينة العدو الإعلامية والنفسية لا تعترف بقتلاه

جدة - نرمين السيد - إصابات في صفوف جيش الاحتلال

قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني: "منذ بداية طوفان الأقصى هناك ماكينة إعلامية وظيفتها التبخيس بجبهات الإسناد وما يجري في غزة" وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».





وأكد حسن نصرالله: "جزء من حرب العدو الإعلامية والنفسية عدم الاعتراف بقتلاه وخسائره بالمقابل الإعلام الحربي ينشر العمليات".

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