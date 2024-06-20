القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يجدد قصف هذه البلدة جنوب لبنان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن وسائل إعلام لبنانية أن جيش الاحتلال الغاشم جدد قصف أطراف من بلدة الخيام جنوب لبنان.





وعلى صعيدٍ آخر، قال المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين، إن "محاولات التوصل إلى اتفاق تهدئة في الشمال باءت بالفشل"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية: الخلافات الأخيرة بين نتنياهو وواشنطن تعرقل جهود التهدئة على الحدود مع لبنان.

ويواصل مئات المستوطنين التظاهر في عسقلان ضد حكومة نتنياهو ويطالبون بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.