نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الفيتنامي: سندعو دائما إلى تطوير العلاقات مع روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس جمهورية فيتنام تو لام في حفل استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تعتبر روسيا أحد الشركاء ذوي الأولوية في سياستها الخارجية وستدعو دائما لتطوير العلاقات الثنائية.

وأشار لام إلى أن فيتنام تراقب دائما عن كثب تطور روسيا، وتبتهج بنجاحاتها وتؤمن بأن روسيا الاتحادية سوف تتغلب على أي صعوبات وتواصل تأكيد دورها كدولة مستقرة وناجحة.

وأضاف أن "فيتنام لن تنسى أبدا المساعدة الهائلة والصادقة التي قدمها الشعبان السوفيتي والروسي لفيتنام في النضال من أجل الاستقلال وإعادة توحيد البلاد في الماضي، وعملية التجديد والبناء والدفاع عن الوطن في الفترة الحالية". وتمنى لام النجاح لرئيس روسيا ولجميع الروس والازدهار للدولة الروسية.

وشكر الرئيس بوتين نظيره الفيتنامي على الاستقبال الحار، وأشار إلى أنه في زيارته الخامسة لفيتنام، تركت البلاد انطباعا كبيرا لديه بالنجاحات التي حققتها في مجال التنمية.

وأكد أن روسيا "تؤيد مواصلة تطوير التفاعل الثنائي مع فيتنام في مجموعة واسعة من المجالات"، الأمر الذي سيساعد على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الفيتنامية الشاملة وعلاقات الصداقة والتعاون بين شعبي الدولتين.

وكان بوتين قد وصل إلى فيتنام مساء أمس الأربعاء، بعد زيارة لدولة كوريا الديمقراطية الشعبية. وهذه هي الزيارة الخامسة يقوم بها بوتين لفيتنام، حيث سبق له أن زارها في الأعوام 2001 و2006 و2013 و2017، وقد تمت مناقشة النطاق الكامل لقضايا الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين خلال هذا اللقاء.