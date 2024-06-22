العالم اليوم - كارثة قارب المهاجرين.. انتشال المزيد من الجثث قبالة إيطاليا

انتم الان تتابعون خبر كارثة قارب المهاجرين.. انتشال المزيد من الجثث قبالة إيطاليا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 يونيو 2024 12:24 صباحاً - انتشلت قوات خفر السواحل الإيطالية 14 جثة أخرى، يوم الجمعة، بعد غرق قارب مهاجرين قبالة منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا في حادث أسفر عن وفاة 34 على الأقل.

وقالت وكالات إغاثة، يوم الاثنين، إن الحادث وقع على بعد نحو 200 كيلومتر شرقي كالابريا حين اندلع حريق في القارب الذي يعتقد أنه انطلق من تركيا.

ونقلت رويترز عن بيان خفر السواحل "انتشلت سفينتي خفر السواحل داتيلووكورسي اليوم 14 جثة. وبلغ إجمالي الجثث التي جرى انتشالها 34" منذ بدء عمليات البحث.

وبعد الحادث، قالت وكالات الإغاثة إن خفر السواحل أنقذ 11 شخصا من الموقع ونقل جثة امرأة إلى الشاطئ، لكنها نبهت إلى أن أكثر من 60 آخرين ما زالوا مفقودين.

وتشير بيانات للأمم المتحدة إلى أن أكثر من 23500 مهاجر لاقواحتفهم أو فقدوا بالبحر المتوسط منذ عام 2014.