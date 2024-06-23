الأمن الروسي يعتقل رئيس بلدية في داغستان على خلفية مشاركة أبنائه بالهجوم

جدة - نرمين السيد - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، في نبأ عاجل، بأن الأمن الروسي اعتقل رئيس بلدية منطقة سيرجوكالين في داغستان على خلفية مشاركة أبنائه في الهجوم.





وأضاف مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن الأمن الروسي أغلق مخارج عاصمة داغستان لمنع فرار المسلحين.

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