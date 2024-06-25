جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم البنتاجون: "نعمل على إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة"، وذلك حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.





وأكد المتحدث باسم البنتاجون، أن الرصيف البحري حل مؤقت لإيصال المساعدات الإنسانية، مضيفًا أنه لا يوجد رابح حال اتساع رقعة الصراع في المنطقة والدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتفادي ذلك. وأشار المتحدث باسم البنتاجون إلى أن وزير الدفاع أجرى اتصالًا بنظيره الروسي، وبحثًا استئناف الاتصالات العسكرية بين واشنطن وموسكو.

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