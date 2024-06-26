إعلام إسرائيلي: الجيش يعاني جراء نقص الجنود ويسعى لتشكيل فرقة جديدة

جدة - نرمين السيد - أفاد الإعلام الإسرائيلي، بأن جيش الاحتلال يعاني جراء نقص الجنود ويسعى لتشكيل فرقة جديدة لتنفيذ مهام مختلفة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن الفرقة الجديدة التي سيشكلها الجيش تضم جنودا ومجندات بلغوا سن الإعفاء ومتطوعين وحريديم وقد تصل إلى 40 ألف مقاتل. جاء ذلك بعدما قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، بوجوب تجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية في الجيش.

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