اليونيسف: 9 من 10 أطفال في غزة يقتربون من دائرة انعدام الأمن الغذائي

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جدة - نرمين السيد - المجاعة في غزة
وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 800 ألف حالة في قطاع غزة تعاني عديدا من الأمراض التنفسية، مشيرا إلى أن 9 من 10 أطفال في قطاع غزة يقتربون من دائرة انعدام الأمن الغذائي.
وتابع بالقول إن المنظمة تقدم تقارير للمنظمات الأممية عن تداعيات الحرب الإسرائيلية في غزة، داعيا إلى إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتجنب حدوث مجاعة.
كما أوضح أننا نحتاج إلى 6-8 أسابيع لعلاج حالات سوء التغذية في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بأن يضع تقارير المنظمة عما يحدث بغزة في عين الاعتبار ووضع آلية لوقف الحرب الإسرائيلية.
وأضاف "لدينا تقديرات تفيد بوجود أعداد كبيرة من الشـهـداء والمدنيين والأطفال تحت أنقاض المنازل المهدمة في غزة"، مؤكدا أن أولى الخطوات المطلوبة في قطاع غزة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار.
واستطرد بأن المنظمة تعد خططا لإعادة الأطفال في قطاع غزة إلى المدارس وتوفير مساحات مخصصة للتعليم، مضيفا أن المنظمة تقدم خدماتها للفلسطينيين في غزة وفق تقديرات يومية للحرب الجارية.
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