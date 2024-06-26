العالم اليوم - صور.. عرض فساتين وقطع الأميرة ديانا في مزاد علني

انتم الان تتابعون خبر صور.. عرض فساتين وقطع الأميرة ديانا في مزاد علني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 يونيو 2024 01:29 مساءً - يقام الخميس، مزاد علني على مجموعة واسعة من ملابس وإكسسوارات الأميرة ديانا في كاليفورنيا، وهو ما سيتمكن محبيها من استرجاع ذكريات مرتبطة بها بعد 27 عاما على وفاتها.

وستعرض دار مزادات جولينز خصوصا فستانين في بيفرلي هيلز، يقدر سعر كل منهما بمبلغ يتراوح بين 200 ألف دولار و400 ألف.

والفستان الأول هو من التول باللون الأزرق الداكن، من تصميم موراي أربيد، ارتدته الأميرة ديانا عام 1986 في العرض الأول لمسرحية "ذي فانتوم أوف ذي أوبرا" الاستعراضية في لندن، أما الفستان الثاني فهو من الدانتيل من تصميم فيكتور إدلشتاين، ارتدته مرتين.

وتشمل المجموعة المعروضة الخميس، حوالي خمسين قطعة تخص الأميرة ديانا، بينها أحذية وحقائب يد وقبعات.

وسيتمكن المعجبون من الاطلاع على بعض من الرسائل المكتوبة بخط يدها، وكذلك على عناصر تخص أفراد آخرين في العائلة الملكية البريطانية.

وقالت غابرييلا شوارتز من دار جولينز للمزادات: "لدينا بعض القطع الاستثنائية.. قطع أيقونية ارتدتها ديانا بفخر كبير وترمز حقاً إلى أسلوبها".

ولا تزال أميرة ويلز بنظر كثر حول العالم أيقونة للموضة، بعد سنوات طويلة من وفاتها عام 1997 في حادث سيارة في باريس.

وأضافت شوارتز "لقد كانت تحبّ الموضة بحق.. كان لديها حدس في الموضة.. وكانت تفكر كثيرا في القطع التي ترتديها وبالمصممين".

وتابعت قائلة "إنها أميرة الشعب وحلم مصممي الأزياء في آن معا".

وفي ديسمبر الماضي، بيع فستان قديم للأميرة ديانا بمبلغ قياسي بلغ 1.14 مليون دولار في مزاد آخر.