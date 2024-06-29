نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم الفوز.. تصريح ناري من فينيسيوس بعد مباراة البرازيل وباراجواي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد فينسيوس جونيور، نجم منتخب البرازيل مباراة بلاده التي لعبت ضد باراجواي صباح اليوم السبت والموافق التاسع والعشرون من يونيو، على ملعب الولاء.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، نتيجة مباراة البرازيل أمام باراجواي في مشوار الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا 2024.

نتيجة مباراة البرازيل وباراجواي في كوبا أمريكا

وفاز منتخب البرازيل أمام نظيره منتخب باراجواي في المباراة التي جمعت بينهما من عمر لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وشهدت المباراة تفوق كبير للنجم البرازيلي فينسيوس جونيور، الذي يلعب لصالح نادي ريال مدريد الإسباني، حيث استطاع تسجيل هدفين في المباراة وتقديم تمريرات حاسمة لأصدقائه.

تعليق فينسيوس على فوز البرازيل ضد باراجواي

وقال فينيسيوس بعد المباراة: "إنه من الصعب اللعب في هذه الملاعب وفي ظل وجود الحكام ضدك دائمًا، الطريقة التي يعاملنا بها الكونميبول دائمًا ما تكون معقدة للغاية".