نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد هدفيه أمام باراجواي.. أرقام مذهلة لجونيور فينيسيوس مع البرازيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، أرقام البرازيلي فينسيوس جونيور، نجم الفريق الأول لكرة بنادي ريال مدريد الإسباني مع منتخب بلاده وناديه الحالي.

أرقام فينسيوس مع البرازيل بعد الفوز على باراجواي

استطاع جونيور أن يتألق ببراعة خلال فترته الأخيرة سواء داخل نادي ريال مدريد أو مع منتخب البرازيل وظهر ذلك صباح اليوم ضد باراجواي.

ولعب البرازيل في الجولة الثانية من منافسات بطولة كوبا أمريكا لهذه النسخة 2024 ضد منتخب باراجواي وفاز عليه برباعية مقابل هدف وحيد.

وأحرز جونيور هدفي في المباراة ضد منتخب باراجواي وبذلك يكون قد لعب مع البرازيل وريال مدريد 48 مباراة، واستطاع تسجيل 26 هدف، من قدّم 11 تمريرة حاسمة إلى أصدقائه.

ترتيب مجموعة البرازيل في كوبا أمريكا

1- كولومبيا برصيد ست نقاط

2- البرازيل برصيد أربع نقاط

3- كوستاريكا برصيد نقطة

4- باراجواي دون نقاط