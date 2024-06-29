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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة موافقتهم على رحيل لاعبهم إلى أولمبياد باريس مع المنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي.

الزمالك يحسم موقفه من استدعاء لاعبيه للمنتخب في أولمبياد باريس

قال سليمان عبر برنامج اللعيب في mbc masr: "أزمة المنتخب الأولمبي بدأت من الآن وهناك من يقول لا لن يذهب لاعبي من كل الأندية وكنت جالس مع جوميز قبل مجيئي".

وتابعوا: "قولت لجوزيه جوميز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لو اتطلب منك أي لاعب للمنتخب الأولمبي وافق وبما فيهم أحمد سيد زيزو حتى لو كنا ننافس على لقب الدوري

واختتم حديثه: "تركنا لاعبينا سابقا للمنتخب وخسرنا بثلاثية فمنتخب مصر فوق كل شئ ونحن جميعا نعمل لمصلحته مثلما ترى الآن كل المنتخبات تسعى لانجاح الدورة الأولمبية بباريس".