جالانت خلال لقائه سوليفان في واشنطن: نتقاسم أهداف وغايات الحرب على غزة

جدة - نرمين السيد - قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت: نتقاسم وواشنطن أهداف وغايات الحرب على غزة ونحل خلافاتنا في الغرف المغلقة، جاء ذلك خلال لقائه سوليفان في واشنطن، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37718 شهيدًا و86377 مصابًا منذ 7 أكتوبر. وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 60 شهيدًا و140 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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