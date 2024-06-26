«القاهرة الإخبارية»: غارة إسرائيلية شمالي مدينة النبطية بالجنوب اللبناني

جدة - نرمين السيد - شن الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية شمالي مدينة النبطية بالجنوب اللبناني، وفقًا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يشار إلى أن هيئة البث الإسرائيلية، أفادت بأن مسؤولًا أمنيًا أكد وجود احتمال ضعيف للتوصل إلى اتفاق مع حزب الله.

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