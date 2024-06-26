«القاهرة الإخبارية»: مناقشات أمريكية بشأن شحنة الأسلحة المعلقة لإسرائيل

جدة - نرمين السيد - اجتماع أمريكي إسرائيلي

أكدت وكالة أنباء رويترز، أن مسؤول أمريكي كبير يكشف عن مناقشات بشأن شحنة الأسلحة المعلقة لإسرائيل، التي لا تزال قيد المراجعة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».





وقال المسؤول إن واشنطن وتل أبيب تتطلعان لترتيب اجتماع قريب من أجل إجراء حوار استراتيجي، مؤكدًا أن حماس لا تزال تتحمل المسؤولية بشأن قبول مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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