نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن دون ولا مليم.. (0-0) بث مباشر إيطاليا وسويسرا في كأس أمم أوروبا يورو 2024| يلا شوت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Italy vs Switzerland الآن دون ولا مليم.. (0-0) بث مباشر إيطاليا وسويسرا في كأس أمم أوروبا يورو 2024| يلا شوت، موعد مباراة إيطاليا ضد سويسرا.. تنطلق أولى مواجهات دور الـ16 من كأس أمم أوروبا 2024 اليوم، بمباراة من العيار الثقيل حين يلتقي منتخب إيطاليا مع نظيره سويسرا، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين.

ومن المنتظر أن تشتد المنافسة مع الوصول لمرحلة خروج المغلوب، إذ يواجه منتخب سويسرا «وصيف المجموعة الأولى» نظيره منتخب إيطاليا «وصيف المجموعة الثانية» في دور الـ16 من يورو 2024.

مشوار إيطاليا وسويسرا في يورو 2024 قبل موقعة اليوم

وصعد المنتخب الإيطالي لدور الـ16 عن المجموعة الثانية رفقة إسبانيا، فيما تأهل منتخب سويسرا لثمن النهائي عن المجموعة الثالثة بجانب منتخب ألمانيا صاحب الضيافة لبطولة يورو 2024.

منتخب إيطاليا

وجاء تأهل منتخب إيطاليا لدور الـ16 كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بعدما حقق فوزًا وتعادلًا وهزيمة في الثلاث مواجهات التي خاضها بمرحلة المجموعات في بطولة أمم أوروبا 2024.

ويسعى منتخب إيطاليا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم والعبور إلى الدور المقبل للحفاظ على لقب النسخة الماضية، حيث توج منتخب إيطاليا بـ كأس أمم أوروبا 2020 على حساب المنتخب الإنجليزي في البطولة التي أقيمت في عدة دول أوروبية لأول مرة في تاريخ البطولة.

منتخب سويسرا

فيما تأهل منتخب سويسرا للدور ذاته كوصيف أيضًا للمجموعة الأولى، برصيد 5 نقاط، إذ تمكن من الفوز في مباراة وتعادل في مباراتين.

ويسعى المنتخب السويسري للثأر من المنتخب الإيطالي، حيث تقابل الفريقان في النسخة الماضية من كأس أمم أوروبا 2020، في دور المجموعات، وحقق منتخب إيطاليا الفوز على سويسرا بثلاثة أهداف دون رد، ليتأهل الطليان إلى دور الـ16 واستكمل المشوار نحو اللقب الذي ناله على حساب منتخب إنجلترا.

موعد مباراة إيطاليا ضد سويسرا في يورو 2024

موعد مباراة إيطاليا وسويسرا في يورو 2024، ستقام المباراة المرتقبة مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أرضية الملعب الأولمبي ببرلين.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ضد سويسرا

تذاع مجريات مباراة إيطاليا ضد سويسرا عبر قناة bein sports max 2، حيث تعتبر الشبكة الناقل الحصري والوحيد في الشرق الأوسط لبث أحداث بطولة يورو 2024.

تشكيل سويسرا المتوقع ضد إيطاليا في دور 16 يورو 2024

وجاء تشكيل سويسرا المتوقع على النحو التالي

حراسة المرمى: سومير.

خط الدفاع: مانويل أكانجي - فابيان شير - رودريجز - ليونيداس ستيرجيو.

خط الوسط: جرانيت شاكا - ريمو فريلير - مايكل أيبشير.

خط الهجوم: دان ندوي - إيمبولو - فارجاس.

تشكيل إيطاليا المتوقع ضد سويسرا في دور 16 يورو 2024

وجاء تشكيل إيطاليا المتوقع على النحو التالي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيو دارميان - باستوني - مانشيني - دي لورينزو.

خط الوسط: باريلا - جورجينو - برايان كريستانتي.

خط الهجوم: ديماركو - جيانلوكا سكاماكا - كييزا.