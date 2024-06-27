عاجل.. دبابة تقتحم مدخل القصر الوطني في بوليفيا وجنود يدخلون المبنى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة «رويترز» أن دبابة اقتحمت مدخل القصر الوطني في بوليفيا وأن جنودا دخلوا المبنى، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.





يشار إلى أن الرئيس البوليفي لويس آرسي ندد بالتعبئة غير النظامية لبعض وحدات جيش البلاد، واتهم الزعيم السابق للدولة الواقعة في منطقة الأنديز جنرالا كبيرا بالتخطيط لانقلاب.

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