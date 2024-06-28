بايدن: أمريكا في عهد ترامب كانت تكافئ الغني وتهمل الفقير

جدة - نرمين السيد - الرئيس الأمريكي جو بايدن

نقلت قناة "القاهرة الإحبارية" عن إعلام أجنبي، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن الوضع الاقتصادي في البلاد كان سيئا قبل توليه المسؤولية ولكنه وفر وظائف كثيرة.





وأضاف خلال في أول مناظرة تجمعه بالمرشح دونالد ترامب، أن الرئيس السابق هو الوحيد الذي يظن أن الاقتصاد في عهده كان قويا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق كانت تكافئ الغني وتهمل الفقير.

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