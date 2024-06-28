ترامب: لم أستمر في دعم اتفاق باريس لأن أمريكا كانت تدفع التمويل وحدها

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه لم يستمر في دعم اتفاق باريس للمناخ لأن الولايات المتحدة وحدها التي كانت تدفع لتمويل الاتفاق.





وحذر ترامب، خلال مناظرته مع بايدن، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، من أن بايدن يدمر نظام الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي بسبب ما يتعرض له الأطباء في عهده، منوهًا بأن بايدن أراد أن يزيد الضرائب 4 أو 5 أضعاف على كل مواطن، قائلاً: "أتعجب أن السياسيين لم يعلقوا على ذلك".

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