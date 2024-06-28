جدة - نرمين السيد - تشييع جثامين شهداء غزة

أفاد إعلام فلسطيني: استشهاد شاب برصاص مسيرة إسرائيلية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وأكد إعلام فلسطيني: إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال وقصف مدفعي مكثف وسط الشجاعية شرق مدينة غزة.

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