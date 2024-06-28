الصحة العالمية: يمكن إنقاذ الملايين من الجوع في السودان عبر إيصال المساعدات

جدة - نرمين السيد - قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن الوقت ينفد في السودان، ويمكن إنقاذ الملايين من الجوع الحاد عبر إيصال المساعدات فورا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضافت الصحة العالمية، أن نتائج تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في السودان مفجعة.

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