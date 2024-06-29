العالم اليوم - مادة خطيرة في المستشفيات.. تزيد نسب ولادة أطفال برؤوس منكمشة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 يونيو 2024 11:18 صباحاً - توصل العلماء إلى نتيجة علمية مفادها أن النساء اللواتي تعرضن لمادة "أكسيد الإيثيلين" المستخدمة في مطهرات المستشفيات كانوا أكثر عرضة لإنجاب أطفال برؤوس منكمشة.

ووجد باحثون إسبان أن تعرض النساء الحوامل للمادة يمكن أن يؤدي إلى ولادة أطفال بوزن أقل ورؤوس منكمشة قليلاً.

وتوصلت دراسة شملت ما يزيد على 1000 مولود جديد، إلى وجود أدلة على وجود "أكسيد الإيثيلين" في دم الحبل السري.

وأنجبت النساء اللاتي تعرضت لـ "أكسيد الإيثيلين"، في المتوسط، أطفالاً أخف وزنا بمقدار 71 غراما ومحيط رأس أصغر بمقدار 0.3 سم.

وقالت باربرا هاردينج، المؤلفة الرئيسية للدراسة من معهد برشلونة للصحة العالمية: "يرتبط انخفاض محيط الرأس بتأخر النمو العصبي، ويزيد انخفاض الوزن عند الولادة من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2 وهشاشة العظام".

وقال المؤلفون، الذين نشروا نتائجهم في مجلة علم الأوبئة، إن أعلى مستويات أكسيد الإيثيلين وجدت لدى النساء المدخنات.

وفحصت الدراسة دم الحبل السري من إجمالي 1106 مولود جديد من اليونان وإسبانيا والنرويج والمملكة المتحدة والدنمرك.

وقال مانوليس كوجيفيناس، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن ذلك يسلط الضوء على أهمية تقليل التعرض لأكسيد الإيثيلين في المنزل وفي مكان العمل.