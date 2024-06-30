نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتلى وجرحى بالعشرات.. انفجار خط للغاز الطبيعي في مطعم بإزمير غرب تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت وسائل إعلام تركية مساء يوم الأحد مقطع فيديو سجلته كاميرا مراقبة وثق لحظة وقوع انفجار بخط للغاز الطبيعي بإحدى البنايات التجارية بمدينة إزمير غربي البلاد. وأعلنت السلطات التركية مساء الأحد مقتل 5 أشخاص وإصابة 57 آخرين نتيجة انفجار بخط للغاز الطبيعي وقع داخل مطعم بمنطقة توربالي في مدينة إزمير غربي البلاد. وأفادت السلطات التركية بأن عددا من المصابين حالتهم خطرة. وقالت وزارة العدل التركية أنها بدأت تحقيقات رسمية لمعرفة الأسباب الكاملة خلف الانفجار. ونشر مدونون مقاطع فيديو أظهرت الدمار الكبير الذي خلفه الانفجار.