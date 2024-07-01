بن غفير: إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي وعشرات الفلسطينيين إهمال أمني

جدة - نرمين السيد - إيتمار بن غفير

اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، أن "إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة وعشرات الفلسطينيين الآخرين إهمال أمني"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





كما دعا بن غفير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى منع وزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الشاباك، من ممارسة سياسة مستقلة تتعارض مع موقف الحكومة"، على حد وصفه. وقال بن غفير: "حان الوقت لرئيس الوزراء أن يمنع جالانت ورئيس الشاباك من ممارسة سياسة مستقلة تتعارض مع موقف الحكومة". وقبل قليل، أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، بأن الاحتلال الإسرائيلي أطلق سراح عدد من أسرى غزة، بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية.

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