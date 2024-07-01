جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37900 شهيد، و87060 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتهما 23 شهيدًا و91 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية. وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تتواصل الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، حيث أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى 556 شهيدًا ذلك منذ 7 أكتوبر الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 37900 شهيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.