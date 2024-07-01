بن غفير يدعو إلى إقالة رئيس الشاباك بعد إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء بغزة

جدة - نرمين السيد - إيتمار بن غفير

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، إلى إقالة رئيس الشاباك بعد إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء بغزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي، أن أوضاع الأسرى لدى الاحتلال كارثية، كاشفًا عن استشهاد عدد من الكوادر الطبية التي سبق للاحتلال اعتقالهم. وبحسب مراسل "القاهرة الإخبارية"، فقد تعرض مدير مجمع الشفاء الطبي لكسور وجروح أثناء فترة اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف أن "معتقلات وسجون الاحتلال المخصصة للأسرى من قطاع غزة مغلقة أمام المحامين والجهات الدولية والإنسانية".

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