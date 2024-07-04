العالم اليوم - "ضارة".. هكذا وصفت فولكس فاغن الرسوم ضد السيارات الصينية

انتم الان تتابعون خبر "ضارة".. هكذا وصفت فولكس فاغن الرسوم ضد السيارات الصينية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 يوليو 2024 02:26 مساءً - انتقدت شركة فولكس فاغن العملاقة الألمانية للسيارات، يوم الخميس، تحرك الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية إضافية مؤقتة تصل إلى 38 بالمئة على واردات السيارات الكهربائية الصينية بسبب مخاوف من الدعم.

وقالت شركة فولكس فاغن في بيان لها إن "توقيت قرار المفوضية الأوروبية يضر" بسوق السيارات الكهربائية الأوروبية.

وأضافت المجموعة: "الرسوم التعويضية بشكل عام غير مناسبة لتعزيز القدرة التنافسية لصناعة السيارات الأوروبية على المدى الطويل - نحن نرفضها".

وسيبدأ الاتحاد الأوروبي الجمعة في تطبيق هذه الرسوم الجديدة التي تضاف إلى أخرى بنسبة 10 بالمئة مطبقة أصلا على السيارات الصينية.

وبعد تحقيق واسع النطاق بشأن الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية بدأ في أكتوبر 2023، أعلنت بروكسل عن هذه الرسوم الجديدة في 12 يونيو، بينما أطلقت مناقشات مع بكين لمحاولة حلّ المشكلات التي تمّ تحديدها ونزع فتيل مخاطر حرب تجارية.

وأمام المفوضية مهلة أربعة أشهر لتقرر ما اذا كانت ستفرض هذه الرسوم الجديدة بشكل نهائي، ما يترك الباب مفتوحا أمام حوار محتمل مع بكين. وستكون هذه الرسوم النهائية صالحة لمدّة خمس سنوات.

وتخشى صناعة السيارات الأوروبية التي تعدّ رائدة في صناعة محرّكات البنزين والديزل، من تدهور صناعاتها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة على صعيد السيارات المصنعة في الصين التي تتمتّع بتقدّم واضح في مجال السيارات الكهربائية.

وتمثّل السيارات الآتية من الصين حوالى 22 في المئة من السوق الأوروبية، مقارنة بـ 3 في المئة قبل ثلاثة أعوام، وفقاً لتقديرات القطاع. وتشكّل العلامات التجارية الصينية 8 في المئة من السيارات الكهربائية المباعة في الاتحاد الأوروبي.

وبناء على تحقيقاتها، توصّلت بروكسل إلى أنّ قطاع السيارات الكهربائية في الصين "يستفيد من دعم غير عادل يشكّل تهديداً بإلحاق أضرار اقتصادية بالمنتجين الأوروبيين".