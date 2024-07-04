العالم اليوم - صندوق الاستثمارات السعودي يستثمر 500 مليون دولار بهونغ كونغ

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 يوليو 2024 03:24 مساءً - قالت شركة "تشاوشانغ" الاستثمارية القابضة في هونغ كونغ، الخميس، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي في المملكة، يعتزم استثمار 500 مليون دولار في المجموعة.

وخلال يونيو الماضي، قال رئيس مجلس إدارة "مؤسسة مستقبل الاستثمار" محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، إن صندوق الاستثمارات العامة يستهدف زيادة أصوله إلى نحو 3 تريليونات دولار بحلول 2030.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي في السعودية، الاثنين، تسجيل أرباح قدرها 138.1 مليار ريال (36.81 مليار دولار) في 2023 مقارنة مع خسائر 15.6 مليار دولار قبل عام.

وقال الصندوق في بيان إن إجمالي إيراداته زادت لأكثر من المثلين إلى 88.3 مليار دولار العام الماضي مقارنة مع 44 مليارا في 2022.

وجاء الارتفاع في الإيرادات بفضل عوامل منها تحسن الأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية في قطاعات مثل البنوك والاتصالات والألعاب، فضلا عن زيادة توزيعات الأرباح.