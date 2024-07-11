روسيا تدمّر 5 مسيّرات أوكرانية

روسيا تدمّر 5 مسيّرات أوكرانيةتمكنت روسيا من اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية، فوق مقاطعات بريانسك وتامبوف وتولا وموسكو.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم الليلة الماضية إحباط محاولات جديدة لشن نظام كييف هجمات بطائرات مسيرة بدون طيار في الأراضي الروسية".

وصرح سيرجي سوبيانين محافظ موسكو عبر تطبيق تيليغرام بأن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهجوم بطائرة بدون طيار في منطقة ستوبينو بمقاطعة موسكو، بينما كانت تحلق في الأجواء لاستهداف مدينة موسكو".

وأفاد بأنه لم يسفر عن وقوع إصابات أو أي أضرار مادية في الموقع الذي سقط فيه حطام الطائرة.

وشنت أوكرانيا في الأشهر الماضية هجمات مكثفة باستخدام الطائرات المسيرة على المناطق الروسية.

وأكدت روسيا التي بدأت عملية عسكرية خاصة بأوكرانيا في 24 فبراير 2022، على استمرار عمليتها حتى تحقيق كامل أهدافها.