الحوثيون: نفذنا ثلاث عمليات عسكرية في البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - أعلن الحوثيون، اليوم الإثنين، عن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية في البحر الأحمر، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.





وأضاف الحوثيون أنهم استهدفوا السفينة «بنتلي» بالبحر الأحمر بمسيرات وصواريخ باليستية، وكذلك ناقلة النفط "كايوس لاين" بزورق ملغوم. وأشار الحوثيون إلى أنه تم استهداف السفينة "أولفيا" في البحر المتوسط، وذلك بالتعاون مع فصائل عراقية.

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